Виновник смертельного ДТП в Березняках стал фигурантом уголовного дела

Сахалинские следователи возбудили уголовное дело по факту аварии, произошедшей в минувшие выходные. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Напомним, смертельное ДТП произошло в районе 21-го километра трассы Южно-Сахалинск - Оха накануне. По предварительным данным, около 16:30 здесь произошло столкновение двух авто, вследствие чего Toyota Land Cruiser Prado опрокинулась в кювет.

В результате происшествия 31-летняя пассажирка и её грудной ребенок скончались. Водитель ведорожника и двое его других несовершеннолетних пассажиров получили телесные повреждения.

В настоящее время назначен ряд исследований и экспертиз. Проводятся следственно-процессуальные действия. Очевидцев происшествия просят обратиться в региональное следственное управление УМВД России по телефону: 789-505.