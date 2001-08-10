Грабителя разыскивают в Южно-Сахалинске

Полицейские областного центра разыскивают подозреваемого в грабеже. Об этом ообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное УМВД.

Установлено, что 8 июня примерно в 7:30 утра злоумышленник, находясь в районе развлекательного заведения по улице Мира, нанес телесные повреждения местному жителю, после чего открыто похитил у него деньги.

Всем, кому что-либо известно о личности подозреваемого, или обладает информацией, способствующей его задержанию, просьба сообщить по телефону 789-144 или 8-914-740-00-91. Анонимность гарантируется.