Тихоокеанское
информационное агентство
11 Июня 2019
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18:18, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Грабителя разыскивают в Южно-Сахалинске

Грабителя разыскивают в Южно-Сахалинске

Полицейские областного центра разыскивают подозреваемого в грабеже. Об этом ообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное УМВД.

Установлено, что 8 июня примерно в 7:30 утра злоумышленник, находясь в районе развлекательного заведения по улице Мира, нанес телесные повреждения местному жителю, после чего открыто похитил у него деньги. 

Всем, кому что-либо известно о личности подозреваемого, или обладает информацией, способствующей его задержанию, просьба сообщить по телефону 789-144 или 8-914-740-00-91. Анонимность гарантируется.

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подозреваемый в грабеже (2)

подозреваемый в грабеже

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