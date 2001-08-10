Курильчане ощутили землетрясение

Подземные толчки зафиксировали островные сейсмологи в пятом часу утра 11 июня. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении МЧС, землетрясение произошло в 57 км юго-восточнее Южно-Курильска, 27 км западнее села Малокурильское. Его очаг залегал на глубине 48 км.

Землетрясение ощутили жители Южно-Курильска и Малокурильского. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 4 баллов. Пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. Оперативными группами администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС. При необходимости гражданам следует обратиться в дежурные службы.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.