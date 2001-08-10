Углегорец получил условный срок за ложное сообщение об акте терроризма

Углегорский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 47-летнего местного жителя. Ему инкриминируется заведомо ложное сообщение об акте терроризма, повлекшее причинение крупного ущерба, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное УМВД.

Следствием установлено, что злоумышленник, будучи нетрезвым, подошел к охраннику образовательного учреждения и заявил, что в здании заложено взрывное устройство.

В результате сотрудники правоохранительных органов райцентра, а также другие оперативные службы города прибыли на территорию учреждения для проверки сообщения о заложенном взрывном устройстве. Учащиеся и персонал были немедленно эвакуированы. Обследование здания школы и ближайшей к ней территории показало, что вызов был ложным.

Таким образом, обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ. Суд назначил сахалинцу наказание в виде 3 лет лишения свободы, условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.