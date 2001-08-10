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13:30, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Полицейский покончил с собой в Южно-Курильске
Сотрудник южно-курильского ОМВД совершил суицид. Он скончался в местной ЦРБ от огнестрельного ранения вечером, 14 июня. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД. По предварительным данным, криминальный характер в смерти полицейского не усматривается.
По факту происшествия руководством управления МВД России по Сахалинской области назначена служебная проверка. Для установления точных причин и обстоятельств случившегося в район направлены сотрудники ведомства.
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