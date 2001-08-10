Сахалинец украл деньги и продукты из дома землячки

Жительница Поронайска обратилась в районное отделение полиции. Она сообщила, что кто-то похитил из ее частного дома деньги и продукты питания. В начале июня неизвестные разбили окно на первом этаже, через которое и проникли в жилище заявительницы. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого. Им оказался 46-летний житель села Леонидово, который ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Местонахождение подозреваемого было установлено, а сам он задержан. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку на причастность злоумышленника к ряду аналогичных преступлений.

По признакам преступления, предусмотренного пунктами «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ возбуждено уголовное дело. К подозреваемому применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.