Сахалинец украл деньги и продукты из дома землячки
Жительница Поронайска обратилась в районное отделение полиции. Она сообщила, что кто-то похитил из ее частного дома деньги и продукты питания. В начале июня неизвестные разбили окно на первом этаже, через которое и проникли в жилище заявительницы. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого. Им оказался 46-летний житель села Леонидово, который ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Местонахождение подозреваемого было установлено, а сам он задержан. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку на причастность злоумышленника к ряду аналогичных преступлений.
По признакам преступления, предусмотренного пунктами «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ возбуждено уголовное дело. К подозреваемому применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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