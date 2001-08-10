Серийного вора задержали невельские полицейские
Сразу три местных жителя обратились в невельское ОМВД в минувшие выходные. Рассказ каждого из потерпевших был схож: неизвестный проник на территории их дачных домов и, сорвав замки с хозпостроек, похитил ценное имущество. Общий ущерб составил более 69 тысяч рублей, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное УМВД.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 36-летний житель холмчанин. Подозреваемый был задержан.
Как оказалось, мужчина намеренно приезжал в село Ясноморское и осматривал хозяйственные постройки, нежилые дачные дома и другие строения, за которыми не было постоянного наблюдения. Затем при помощи подручных инструментов он срывал замки, проникал в помещения и выносил оттуда ценные вещи.
Краденное имущество гражданин грузил в свой микроавтобус и вывозил в село Яблочное, где хранил и в дальнейшем перепродавал.
По данным фактам возбуждены уголовные дела.
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