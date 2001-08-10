Приморец заплатит 10 тысяч рублей за сломанную коллеге челюсть
Суд Корсаковского района вынес приговор в отношении жителя Приморского края. Мужчина обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Сахалинской транспортной прокуратуры.
Установлено, что 21 августа 2018 года осужденный, являясь членом экипажа судна СТР «Каратаево» поругался с коллегой. Во время словесной перепалки приморец не сдержался и ударил потерпевшего кулаком по лицу. В результате чего у последнего оказалась сломана нижняя челюсть.
Подсудимый вину признал полностью и возместил потерпевшему моральный вред. С учетом установленных обстоятельств, подсудимого оштрафовали на 10 000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил в связи с не истечением сроков на обжалование.
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