Тихоокеанское
информационное агентство
22 Июня 2019
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Приморец заплатит 10 тысяч рублей за сломанную коллеге челюсть
14:15, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Приморец заплатит 10 тысяч рублей за сломанную коллеге челюсть

 

Суд Корсаковского района вынес приговор в отношении жителя Приморского края. Мужчина обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Сахалинской транспортной прокуратуры.

Установлено, что 21 августа 2018 года осужденный, являясь членом экипажа судна СТР «Каратаево» поругался с коллегой. Во время словесной перепалки приморец не сдержался и ударил потерпевшего кулаком по лицу. В результате чего у последнего оказалась сломана нижняя челюсть.   

Подсудимый вину признал полностью и возместил потерпевшему моральный вред. С учетом установленных обстоятельств, подсудимого оштрафовали на 10 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил в связи с не истечением сроков на обжалование.

 

 

 

 

 

 

 

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