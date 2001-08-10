Тихоокеанское
информационное агентство
25 Июня 2019
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В сахалинской рыбе вновь нашли глистов
16:43, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Одно из невельских предприятий лишилось кабеля на 2,5 млн рублей

Островные полицейские задержали двух злоумышленников, похитивших с предприятия производственный кабель. Общий ущерб составил более 2,5 млн рублей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Правоохранители установили, что 42-летний житель Хабаровска и 29-летний невельчанин работали в вышеуказанной организации. В какой-то момент они решили похитить кабель, хранящийся на территории одного из складов. Пользуясь служебным положением, они беспрепятственно подъехали к складскому помещению на машине, погрузили туда две катушки кабеля и скрылись. Краденное имущество они в последствии перепродали, а деньги потратили.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых, давших признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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