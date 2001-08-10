Тихоокеанское
информационное агентство
25 Июня 2019
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В сахалинской рыбе вновь нашли глистов
15:40, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Вместо получения кредитных денег южносахалинка лишилась своих

В дежурную часть южно-сахалинского отделения полиции поступило заявление от местной жительницы. Женщина рассказала, что с ее банковского счета похитили более 76 тысяч рублей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УВМД.

В беседе с оперативниками женщина уточнила, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что готов предоставить южносахалинке кредит на выгодных условиях. Всё, что требуется от нее, это продиктовать номер банковской карты и трехзначный код на ее обороте. Женщина выполнила его требования, только вместо поступления денег, с ее счета была списана вышеуказанная сумма.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

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