Вместо получения кредитных денег южносахалинка лишилась своих

В дежурную часть южно-сахалинского отделения полиции поступило заявление от местной жительницы. Женщина рассказала, что с ее банковского счета похитили более 76 тысяч рублей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УВМД.

В беседе с оперативниками женщина уточнила, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что готов предоставить южносахалинке кредит на выгодных условиях. Всё, что требуется от нее, это продиктовать номер банковской карты и трехзначный код на ее обороте. Женщина выполнила его требования, только вместо поступления денег, с ее счета была списана вышеуказанная сумма.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.