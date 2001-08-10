Вандалы испортили более 15 сооружений в Южно-Сахалинске

Группа молодых людей, испортившая ряд зданий, электрических шкафов и остановок, разыскивается департаментом общественной безопасности и контроля Южно-Сахалинска. Злоумышленников привлекут к административной ответственности за нарушения правил благоустройства, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Серия инцидентов произошла поздно вечером 18 июня. Тогда трое подростков нанесли на здания и сооружения, расположенных в центре города, надписи маркерами. Маршрут правонарушителей прошел по улицам Ленина, Сахалинской, Комсомольской, проспекту Победы. Надписи они наносили на фасады зданий, остановочные павильоны, электрические подстанции и шкафы телефонной связи. Свои действия снимали также на фотокамеру сотового телефона.

Особое внимание обращает на себя тот факт, что часть перечисленных объектов была недавно отремонтирована и окрашена собственниками по предписанию департамента общественной безопасности и контроля.

Действия правонарушителей попали в объективы видеокамер города. Сейчас записи изучаются. Учитывая, что осквернение зданий и иных сооружений, а также порча имущества являются вандализмом и ответственность за эти действия предусмотрена Уголовным кодексом РФ, информация о происшествии направлена в городское УМВД, инспекцию по делам несовершеннолетних и комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении нарушителей к ответственности.

В случае установления факта несовершеннолетия правонарушителей указанными органами будет также решен вопрос в отношении родителей в части неисполнения родительских обязанностей по воспитанию, так как правонарушение совершено в ночное время.

Напомним, обязанность по содержанию объектов возложена на собственников, и теперь им предстоит привести объекты в надлежащее состояние. Ущерб, причиненный правообладателям объектов, впоследствии может быть взыскан с правонарушителей в гражданско-правовом порядке.

Если вам известны личности правонарушителей, сообщить об этом можно в департамент общественной безопасности и контроля.