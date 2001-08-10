Тихоокеанское
информационное агентство
27 Июня 2019
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15:50, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец стал фигурантом уголовного дела за контрабанду наркотиков

Сахалинец стал фигурантом уголовного дела за контрабанду наркотиков

 

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Корсаковского района. Ему вменяют контрабанду алкогольной продукции. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Сахалинской транспортной прокуратуры.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый, являясь членом экипажа судна «Святитель Николай», находясь в порту Японии, приобрел для личных нужд алкоголя на общую сумму 441 294 рубля 67 копеек.   

Приобретенное он пытался скрыть от таможенников, чтобы не платить пошлину. Для этого он спрятал алкоголь в тайник на судне, однако сотрудникам ведомства удалось его найти. Продукция была изъята.

Преступление расследовано сотрудниками Сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте.

Уголовное дело направлено в Южно-Курильский районный суд. Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.

 

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