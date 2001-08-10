Около 700 кустов конопли изъяли у жителя села Мгачи

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД в Александровск-Сахалинском в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 42-летнего, ранее неоднократно судимого жителя села Мгачи. Его подозревают в незаконной культивации наркосодержащих растений, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Ранее стражи порядка получили информацию о том, что вышеуказанный гражданин выращивает у себя на приусадебном участке растение рода «конопля». Прибыв по указанному адресу, оперативники обнаружили недалеко от дома поляну, на которой выращивались 690 кустов наркосодержащего растения.

По словам злоумышленника, коноплю он выращивал для дальнейшего изготовления из нее наркотика. Вещество он планировал употребить сам.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.