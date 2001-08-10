Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июня 2019
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Южносахалинка получила условный срок за контрабанду стероидов
12:50, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец до смерти избил возлюбленную

Житель Корсакова стал фигурантом уголовного дела за убийство возлюбленной. Он подозревается в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинском следкоме, инцидент произошел накануне днем, в квартире по улице Матросова. 36-летний злоумышленник выпивал со своей сожительницей. Во время застолья между ними возникла ссора, в ходе которой молодой человек начал быть возлюбленную. Злоумышленник нанес ей травмы, не совместные с жизнью. Женщина скончалась на месте.

Подозреваемый задержан. Устанавливаются мотивы совершенного преступления. Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.

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