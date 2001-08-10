Тихоокеанское
информационное агентство
2 Июля 2019
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16:50, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Южносахалинка заплатила 45 тысяч рублей за несуществующий контейнер

В южно-сахалинскую дежурную часть за помощью обратилась 45-летняя местная жительница. Путем обмана неизвестный злоумышленник завладел ее деньгами, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Женщина пояснила, что хотела приобрести для своего хозяйства грузовой контейнер. В интернете она нашла подходящее объявление, и позвонила по указанному номеру. При беседе ей сообщили, что товар имеется в наличии и в качестве доказательства прислали его фотографию. Гражданка поверила злоумышленнику и перевела на указанный им счет предоплату в размере 45 тысяч рублей. Получив деньги, мошенник сообщил, что контейнер будет отправлен в ближайшее время, после чего бросил трубку. Через некоторое время заявительница попыталась перезвонить по номеру, но он был недоступен.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к данному деянию.

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