Тихоокеанское
информационное агентство
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09:06, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинский рыбак спас двоих подростков, уплывающих в море

 

Оперативному дежурному регионального Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о том что, в районе села Чехов, Холмского района двоих подростков уносит в море на самодельном плоту из пенопласта. Инцидент произошел накануне вечером, 1 июля, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу сахалинского МЧС.

На поиски немедленно выехали расчет пожарно-спасательная часть, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники ОМВД из села Чехов. В спасательных работах принял участие рыбак, который вышел в море и догнал уплывающих ребят, поднял их на борт и на берегу передал их сотрудникам скорой медицинской помощи. После осмотра медработниками, никто из детей в медицинской помощи не нуждается.

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