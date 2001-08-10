Сахалинский рыбак спас двоих подростков, уплывающих в море

Оперативному дежурному регионального Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о том что, в районе села Чехов, Холмского района двоих подростков уносит в море на самодельном плоту из пенопласта. Инцидент произошел накануне вечером, 1 июля, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу сахалинского МЧС.

На поиски немедленно выехали расчет пожарно-спасательная часть, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники ОМВД из села Чехов. В спасательных работах принял участие рыбак, который вышел в море и догнал уплывающих ребят, поднял их на борт и на берегу передал их сотрудникам скорой медицинской помощи. После осмотра медработниками, никто из детей в медицинской помощи не нуждается.