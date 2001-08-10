За сутки мошенники обманули троих сахалинцев
За прошедшие сутки с заявлениями о помощи в дежурные части полиции обратились трое жителей островного региона. Потерпевшие сообщили, что неизвестные лица присвоили их деньги, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Первые два факта с разницей в несколько часов были зафиксированы в Южно-Сахалинске. Так, мужчина 1957 года рождения планировал купить бытовой вагончик. В интернете он нашел подходящее объявление и позвонил по указанному в нем номеру. Заявителю сообщили, что для покупки необходимо произвести предоплату в размере 85 тысяч рублей. Мужчина согласился и перевел деньги. Однако вагончик так и не получил.
Затем в дежурную часть поступило второе заявление. В этот раз на уловку мошенников попалась 42-летняя южносахалинка. Ей позвонил мужчина и представился сотрудником безопасности банка. Он сообщил, что ее карту кто-то взломал и уже перевел часть сбережений на другие счета. Чтобы предотвратить дальнейшее списание денег, а также возвратить уже потерянное, заявительнице надо было продиктовать номер карты и код из смс, который ей пришлет банк. Потерпевшая сообщила мошеннику реквизиты и секретный код, после чего с ее счета были списаны 28 900 рублей.
Последнее преступление произошло в Макаровском районе. К полицейским райцентра поступило заявление от мужчины 1985 года рождения,который в интернете хотел приобрести автозапчасти. Связавшись с автором объявления и обсудив детали покупки, потерпевший перевел на указанный аферистом банковский счет 81 тысячу рублей. Обещанного товара макаровчанин так и не дождался.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Устанавливаются лица, причастные к данным деяниям.
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