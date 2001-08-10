Подозреваемых в убийстве подростка нашли в Холмске

Холмские правоохранители по горячим следам раскрыли тяжкое преступление. Оно было совершено 2 июля, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального управления УМВД.

Напомним, во вторник в дежурную часть ОМВД России Холмскому городскому округу поступило сообщение, что у заброшенного дома по улице Чехова найдено тело молодого человека. Смерть 17-летнего парня была насильственной. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа.

- У потерпевшего не было при себе никаких документов. Однако, один из сотрудников уголовного розыска вспомнил, что за несколько часов до происшествия в дежурную часть обращался гражданин, желавший уточнить, не доставлялся ли в отдел полиции его знакомый, который несколько часов не выходил с ним на связь. Приметы, который сообщал мужчина, совпадали с внешностью и одеждой погибшего. Перепроверив сведения по базам данных, сотрудники полиции смогли идентифицировать личность погибшего – местного жителя 2001 года рождения, - сообщили в ведомстве.

Злоумышленники задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела. Злоумышленникам предусматривают до 15 лет лишения свободы.