Житель Быкова напал на 61-летнюю пенсионерку
Сегодня утром, 5 июля, в дежурную часть УМВД Южно-Сахалинска поступило заявление от 61-летней пенсионерки. Она сообщила, что вечером возвращалась домой из кафе, когда в подъезде на нее напал неизвестный мужчина. Он силой вырвал из ее рук сумочку и скрылся. Добычей злоумышленника стали ювелирные украшения и мобильный телефон. Общий ущерб составил более 57 тысяч рублей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Со слов потерпевшей был составлен фоторобот предполагаемого злоумышленника, а на место происшествия была немедленно отправлена следственно-оперативная группа.
Благодаря грамотно спланированным действиям оперативникам удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 37-летний, ранее неоднократно судимый житель села Быков.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящий момент подозреваемый задержан.
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