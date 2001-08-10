Житель Быкова напал на 61-летнюю пенсионерку

Сегодня утром, 5 июля, в дежурную часть УМВД Южно-Сахалинска поступило заявление от 61-летней пенсионерки. Она сообщила, что вечером возвращалась домой из кафе, когда в подъезде на нее напал неизвестный мужчина. Он силой вырвал из ее рук сумочку и скрылся. Добычей злоумышленника стали ювелирные украшения и мобильный телефон. Общий ущерб составил более 57 тысяч рублей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Со слов потерпевшей был составлен фоторобот предполагаемого злоумышленника, а на место происшествия была немедленно отправлена следственно-оперативная группа.

Благодаря грамотно спланированным действиям оперативникам удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 37-летний, ранее неоднократно судимый житель села Быков.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящий момент подозреваемый задержан.