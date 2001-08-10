Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июля 2019
Сегодня 02:52
63,87|71,71|63,83
Светофоры отключат на четырёх перекрёстках Южно-Сахалинска
16:10, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Подозреваемого в убийстве пожилого мужчины задержали на Сахалине

Подозреваемого в убийстве пожилого мужчины задержали на Сахалине
В ночь на 3 июля в полицию Корсакова поступило сообщение о том, что в районном медучреждении от ножевых ранений скончался 59-летний местный житель. На адрес, с которого был доставлен потерпевший, была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
 
Осмотрев место происшествия и опросив очевидцев, правоохранители установили, что к преступлению причастен 43-летний, ранее неоднократно судимый житель Южно-Сахалинска. Оперативники выяснили, что подозреваемый скрывается у своей знакомой. В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан.
 
Корсаковским следственным отделом возбуждено уголовное дело. В настоящее момент подозреваемый находится под стражей.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?