Подозреваемого в убийстве пожилого мужчины задержали на Сахалине

В ночь на 3 июля в полицию Корсакова поступило сообщение о том, что в районном медучреждении от ножевых ранений скончался 59-летний местный житель. На адрес, с которого был доставлен потерпевший, была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Осмотрев место происшествия и опросив очевидцев, правоохранители установили, что к преступлению причастен 43-летний, ранее неоднократно судимый житель Южно-Сахалинска. Оперативники выяснили, что подозреваемый скрывается у своей знакомой. В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан.

Корсаковским следственным отделом возбуждено уголовное дело. В настоящее момент подозреваемый находится под стражей.