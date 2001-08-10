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16:10, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Подозреваемого в убийстве пожилого мужчины задержали на Сахалине
В ночь на 3 июля в полицию Корсакова поступило сообщение о том, что в районном медучреждении от ножевых ранений скончался 59-летний местный житель. На адрес, с которого был доставлен потерпевший, была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Осмотрев место происшествия и опросив очевидцев, правоохранители установили, что к преступлению причастен 43-летний, ранее неоднократно судимый житель Южно-Сахалинска. Оперативники выяснили, что подозреваемый скрывается у своей знакомой. В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан.
Корсаковским следственным отделом возбуждено уголовное дело. В настоящее момент подозреваемый находится под стражей.
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