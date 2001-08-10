Автолюбитель из Южно-Сахалинска попался на удочку мошенника

Вчера, 8 июля, в дежурную часть Южно-Сахалинска поступило заявление от 47-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что неизвестный присвоил его деньги в размере 11 тысяч рублей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

В беседе с полицейскими мужчина уточнил, что разместил в интернете объявление о том, что хочет приобрести комплектующие для своего автомобиля. Через некоторое время на его мобильный позвонил неизвестный и сообщил, что располагает данным товаром. При этом собеседник заявил, что на интересующие его детали претендуют сразу несколько покупателей, и если потерпевший хочет их приобрести, то следует поторопиться с оплатой. Он уверил заявителя, что как только тот переведет деньги за товар, ему сразу же его отправят по адресу. Потерпевший перевел на указанную ему банковскую карту 11 тысяч рублей. Однако после перевода денег аферист отключил телефон и больше на связь не выходил.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к данному деянию.