Иностранец прилетел на Сахалин, чтобы торговать наркотиками

Сахалинские полицейские задержали подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков в крупном размере. Ранее оперативникам поступила информация о том, что 20-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья намеренно прибыл в островной регион для торговли запрещенными веществами. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

В ходе досмотра подозреваемого сотрудники полиции обнаружили у него полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом белого цвета. Обнаруженное было отправлено на экспертизу, которая установила, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения массой более 8 грамм.

Кроме этого, установлено, что вышеуказанный гражданин оборудовал в областном центре 13 тайников-закладок. Все они были обнаружены, а наркотики - изъяты. Всего же в рамках проведенной операции сотрудники УКОН изъяли из незаконного оборота более 30 грамм "синтетики".

По данному факту возбуждены уголовные дела. Злоумышленник находится под арестом.