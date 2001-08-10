Тихоокеанское
информационное агентство
11 Июля 2019
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Труп молодого мужчины нашли в подъезде одного из домов Корсакова
09:43, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Труп молодого мужчины нашли в подъезде одного из домов Корсакова

В подъезде дома №53 по улице Первомайской в Корсакове обнаружено тело 29-летнего местного жителя, без внешних признаков насильственной смерти. Сообщение об этом в районный следственный отдел поступило накануне, 10 июля, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе осмотра места происшествия причину смерти молодого человека установить не представилось возможным. В связи с чем, для её установления, труп направлен на исследование в морг.

В настоящее время по данному факту проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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