Жительницу Поронайска не могут найти уже три месяца

Полицией Поронайского района разыскивается Корчагина Олеся Олеговна 02.04.1981 года рождения. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном УМВД, 3 апреля 2019 года женщина ушла из дома и по настоящее время ее местонахождение не установлено.

Приметы: рост 173-175 см., волосы рыжие короткие, глаза голубые.

Была одета: кожаная куртка черного цвета, костюм камуфляжный защитного цвета, ботинки черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Олеси Олеговны, просьба сообщить по телефону: 8 (4242) 780-020.