Тихоокеанское
информационное агентство
11 Июля 2019
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Труп молодого мужчины нашли в подъезде одного из домов Корсакова
10:00, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жительницу Поронайска не могут найти уже три месяца

Жительницу Поронайска не могут найти уже три месяца

Полицией Поронайского района разыскивается Корчагина Олеся Олеговна 02.04.1981 года рождения. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном УМВД, 3 апреля 2019 года женщина ушла из дома и по настоящее время ее местонахождение не установлено.

Приметы: рост 173-175 см., волосы рыжие короткие, глаза голубые.

Была одета: кожаная куртка черного цвета, костюм камуфляжный защитного цвета, ботинки черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Олеси Олеговны, просьба сообщить по телефону: 8 (4242) 780-020.

 

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