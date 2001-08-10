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10:00, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
Жительницу Поронайска не могут найти уже три месяца
Полицией Поронайского района разыскивается Корчагина Олеся Олеговна 02.04.1981 года рождения. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном УМВД, 3 апреля 2019 года женщина ушла из дома и по настоящее время ее местонахождение не установлено.
Приметы: рост 173-175 см., волосы рыжие короткие, глаза голубые.
Была одета: кожаная куртка черного цвета, костюм камуфляжный защитного цвета, ботинки черного цвета.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении Олеси Олеговны, просьба сообщить по телефону: 8 (4242) 780-020.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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