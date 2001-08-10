Тихоокеанское
информационное агентство
11 Июля 2019
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Труп молодого мужчины нашли в подъезде одного из домов Корсакова
14:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Тымовска обокрал стройку, на которой работал

В полицию Тымовска поступило заявление от 34-летнего жителя областного центра. Мужчина сообщил, что со строящегося объекта похищены стройматериалы. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Вскоре правоохранители установили и задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний тымовчанин, ранее неоднократно судимый за кражи.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, злоумышленник работал на том же строительном объекте, что и заявитель, и имел свободный доступ к стройматериалам. Когда за его действиями никто не наблюдал, он похитил вышеуказанное имущество и скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

 

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