Похитителя аккумуляторов задержали в Долинске

В полицию Долинска поступило заявление от 55-летнего местного жителя. Мужчина сообщил правоохранителям, что из его автомобиля похитили два аккумулятора. Ущерб гражданин оценил более чем 11 тысяч рублей, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на УМВД Сахалинской области.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска был задержан 29-летний подозреваемый.

Установлено, что вышеуказанный гражданин часто приезжал в село Октябрьское по своим делам. В какой-то момент он обратил внимание, что на одной из улиц населенного пункта припаркован грузовой автомобиль. Дождавшись ночи, злоумышленник скрутил два аккумулятора и спрятал их для дальнейшей перепродажи. Задуманное подозреваемый не смог довести до конца, так как был оперативно задержан стражами порядка. Краденое изъято и в скором времени будет передано законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.