Алкоголь иностранного производства не пустили на Сахалин

Почти 50 литров алкогольной продукции обнаружили таможенники в Невельске и Южно-Курильске на судах загранплавания. Большую часть товара моряки пытались скрыть в тайниках. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

В Невельске при осмотре судна, прибывшего из исключительной экономической зоны, таможенники обнаружили две незадекларированных партии товара. В одной из них было пиво «Asahi», вторая партия – с крепкой алкогольной продукцией (коньяк, водка, ликеры японского производства). В отношении членов экипажа судна таможня возбудила дела об административных правонарушениях по фактам недекларирования и сокрытия товаров (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ и ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ). В рамках дел изъято около 32-х литров продукции.

Аналогичный факт выявлен таможенниками совместно с пограничной службой в Южно-Курильске. Тайник был обнаружен в судовой столовой при осмотре судна, прибывшего из Пусана (Корея). Административное дело по факту сокрытия товаров от таможенного контроля возбуждено в отношении капитана судна. Изъято около 17 литров алкогольной продукции (водка, вино).