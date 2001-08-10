Пожарные тушат горящую крышу жилого дома в Южно-Сахалинске

Сегодня, 12 июля, в 11.01 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании крыши четырехэтажного жилого дома на ул. Ленина. Первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение крыши дома на площади 200 кв. метров. Из здания эвакуировано 23 жильца, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Возгорание было локализовано в 11.35. В тушении задействовано 24 человека и 8 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Причины возгорания будут установлены позже.