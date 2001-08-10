Хабаровчанин проведёт в колонии 7 лет за продажу наркотиков на Сахалине

Хабаровчанина осудили за продажу наркотиков на Сахалине. Злоумышленника обвинили в четырёх преступлениях, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Сахалинской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что виновный в период с января по апрель 2019 года продал жителям области 9 грамм наркотических средств. Вещество он размещал в тайниках, а о местоположении покупателям сообщал на телефону. На условиях досудебного соглашения, он указал следователям, где находились еще 55 грамм спрятанных наркотиков, а также более 1 млн рублей, полученных преступным путем. Деньги изъяты в доход государства.

Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет колонии строгого режима и штраф в размере 30 тысяч рублей.

В отношении соучастников преступлений расследование уголовное дела продолжается.