Пьяный автолюбитель из Поронайска устроил «догонялки» с полицейскими

Поронайские госавтоинспекторы задержали пьяного водителя. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

Накануне, 14 июля, в ходе несения службы по охране общественного порядка сотрудники ДПС выехали на берег залива Терпения. У побережья навстречу им на большой скорости вылетел внедорожник, который создавал угрозу для отдыхающих.

По громкоговорителю инспекторы потребовали водителя об остановке, однако требование он проигнорировал и увеличил скорость, пытаясь скрыться. После длительных "догонялок" водитель бросил автомобиль и попытался убежать, но был задержан. Нарушитель вел себя агрессивно и оказывал сопротивление сотрудникам полиции.

В настоящее время 40-летний житель Поронайска находится под административным арестом. В его отношении составлено три административных протокола.