Пьяный автолюбитель из Поронайска устроил «догонялки» с полицейскими
Поронайские госавтоинспекторы задержали пьяного водителя. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.
Накануне, 14 июля, в ходе несения службы по охране общественного порядка сотрудники ДПС выехали на берег залива Терпения. У побережья навстречу им на большой скорости вылетел внедорожник, который создавал угрозу для отдыхающих.
По громкоговорителю инспекторы потребовали водителя об остановке, однако требование он проигнорировал и увеличил скорость, пытаясь скрыться. После длительных "догонялок" водитель бросил автомобиль и попытался убежать, но был задержан. Нарушитель вел себя агрессивно и оказывал сопротивление сотрудникам полиции.
В настоящее время 40-летний житель Поронайска находится под административным арестом. В его отношении составлено три административных протокола.
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