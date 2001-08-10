Сахалинцы стали фигурантами уголовного дела за вылов калуги

Около недели назад группа лиц на побережье залива Помырь Охинского района выловила и успела разделать несколько экземпляров особей калуги, принадлежащей к виду, занесенному в Красную книгу РФ. Деятельность была пресечена сотрудниками регионального пограничного управления ФСБ. Во время задержания переступники пытались скрыться, но сделать этого им не удалось, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.

На месте происшествия обнаружены: 9 экземпляров калуги, лодка «Прогресс-4» с руль-мотором «Ямаха-50», квадроцикл и орудие добычи (сеть, 2 ахана).

По данным фактам в отношении браконьеров возбуждено административное производство по ч.4 ст. 19.3 КоАП РФ, а также уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 КУ РФ.