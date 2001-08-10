Охинец угнал автомобиль собутыльника
В минувшее воскресенье, 14 июля, в охинскую полицию обратился 47-летний местный житель. Он рассказал оперативникам, что был в гостях. При этом он оставил свой автомобиль во дворе, а когда снова вышел на улицу, иномарки на месте уже не было, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника задержали. Им оказался 46-летний охинец.
Как оказалось, потерпевший и подозреваемый находились в гостях у общего знакомого, где выпивали. После долгого застолья горячительные напитки закончились, и тогда заявитель дал злоумышленнику связку ключей от дома и попросил подозреваемого сходить до его квартиры и взять еще спиртного.
Мужчина обратил внимание, что на связке также находятся ключи от автомобиля. Воспользовавшись моментом, он открыл чужой автомобиль и уехал на нем.
Полицейские уже нашли угнанную иномарку. В скором времени ее передадут законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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