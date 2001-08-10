Городская свалка загорелась в Южно-Сахалинске

На городской свалке в Южно-Сахалинске произошло возгорание бытового мусора. Это случилось накануне вечером, 17 июля, около 20:00 пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации областного центра.

По предварительным данным, пламя было ликвидировано около 01.00 18 июля. В тушении были задействованы 3 пожарные машины, 2 водовозки и 3 бульдозера. А также 10 единиц спецтехники - самосвалы, бульдозеры и погрузчики — до 04.00 были задействованы в пересыпке слоев объекта грунтом. Сейчас на месте дежурит бульдозер.