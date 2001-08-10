Тихоокеанское
информационное агентство
18 Июля 2019
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В третьем микрорайоне Южно-Сахалинска завтра отключат холодную воду
11:14, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пенсионер попал под колёса микроавтобуса в Южно-Сахалинске

ДТП с участием пожилого мужчины произошло в областном центре накануне, 17 июля. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УГИБДД, в пятом часу вечера 26-летний водитель автомобиля "Тойота Хайс" двигался по улице Чехова. В районе дома №68 он сбил на пенсионера, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу

В результате проишествия 65-летний мужчина получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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