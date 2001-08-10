Мужчина, незаконно проникший на подстанцию, погиб в Углегорске

Несанкционированное проникновение на одну из трансформаторных подстанций Углегорска закончилось гибелью 46-летнего мужчины. В настоящее время по данному происшествию проводится расследование, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Сахалинэнерго.

Основная версия случившегося - хищение оборудования. Об этом свидетельствует сломанный замок двери помещения, а также инструменты, найденные рядом с погибшим мужчиной.

В связи со случившимся Сахалинэнерго еще раз напоминает о недопустимости проникновения на энергообъекты и предупреждает о высокой степени опасности «черного» промысла «металлистов». О несанкционированном проникновении на подстанции и любых фактах порчи оборудования электросетевых объектов энергокомпания просит сообщать по телефонам диспетчерских служб филиала «Распределительные сети», которые можно найти на сайте ФРС «Сахалинэнерго».