Тихоокеанское
информационное агентство
19 Июля 2019
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17:15, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жилой дом потушили пожарные в Южно-Сахалинске

Сегодня утром, 19 июля, в 07.37 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме на ул. Ангарской. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС.

Первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось сильное задымление лестничной площадки, горение ванной комнаты и части коридора в квартире на 3 этаже на площади 12 кв. метров. Эвакуацию 16 человек произвело звено газодымозащитной службы.  Одного мужчину по лестничному маршу вывели на улицу и передали работникам скорой помощи, остальных разместили на балконы соседних квартир. Осмотр, проведенный медработниками, показал, что мужчина в госпитализации не нуждается.

Возгорание локализовано в 07.48, а в 07.57  полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 5 человек и 1 единица техники. Причины возгорания устанавливаются.

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