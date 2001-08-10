Серийного вора задержали полицейские в областном центре

Сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего южносахалинца, подозреваемого в серии краж. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Установлено, что указанный гражданин причастен не менее чем к шести фактам хищения различного имущества. Преимущественно злоумышленник совершал кражи с прилавков магазинов и из салонов автомобилей.

Так, например, в одном из случаев «добычей» злоумышленника стал мобильный телефон. Находясь во дворе по улице Крюкова, подозреваемый заметил незапертую заведенную иномарку, в салоне которой никого не было. Убедившись, что за его действиями никто не следит, он похитил из салона телефон и скрылся. Краденное он хотел перепродать, но был задержан стражами порядка.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают причастность злоумышленника к совершению других имущественных преступлений.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Злоумышленник задержан.