Серийного вора задержали полицейские в областном центре
Сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего южносахалинца, подозреваемого в серии краж. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Установлено, что указанный гражданин причастен не менее чем к шести фактам хищения различного имущества. Преимущественно злоумышленник совершал кражи с прилавков магазинов и из салонов автомобилей.
Так, например, в одном из случаев «добычей» злоумышленника стал мобильный телефон. Находясь во дворе по улице Крюкова, подозреваемый заметил незапертую заведенную иномарку, в салоне которой никого не было. Убедившись, что за его действиями никто не следит, он похитил из салона телефон и скрылся. Краденное он хотел перепродать, но был задержан стражами порядка.
В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают причастность злоумышленника к совершению других имущественных преступлений.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Злоумышленник задержан.
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