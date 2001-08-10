Тихоокеанское
информационное агентство
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14:16, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пенсионер попал под колёса иномарки в Холмске

В Холмске произошло ДТП с участием пенсионера. Накануне днем, 22 июля, водитель автомобиля "Шевроле Таное", будучи без прав, двигалась по улице Советской портового города. В районе дома №86 при повороте налево она совершила наезд на 77-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате аварии пожилой сахалинец получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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