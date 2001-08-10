В Южно-Сахалинске продавали контрафактные БАДы

Два факта незаконной продажи биоактивных добавок с признаками контрафакта выявлено на Сахалине. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Ранее сотрудникам полиции поступила информация, что в одном из магазинов, расположенном на улице Ленина в Южно-Сахалинске, продают различные БАДы без соответствующих документов.

В результате проведенной проверки стражи порядка обнаружили на торговой точке более двух тысяч таблеток с биоактивными добавками. Было установлено, что реализация данной продукции осуществлялась в РФ без разрешения правообладателя. Документы, подтверждающие легальность продукции, также отсутствовали.

Обнаруженное изъято и передано на ответственное хранение. По данному факту возбуждено административное производство.