Тихоокеанское
информационное агентство
24 Июля 2019
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17:00, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске продавали контрафактные БАДы

Два факта незаконной продажи биоактивных добавок с признаками контрафакта выявлено на Сахалине. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Ранее сотрудникам полиции поступила информация, что в одном из магазинов, расположенном на улице Ленина в Южно-Сахалинске, продают различные БАДы без соответствующих документов.

В результате проведенной проверки стражи порядка обнаружили на торговой точке более двух тысяч таблеток с биоактивными добавками. Было установлено, что реализация данной продукции осуществлялась в РФ без разрешения правообладателя. Документы, подтверждающие легальность продукции, также отсутствовали.

Обнаруженное изъято и передано на ответственное хранение. По данному факту возбуждено административное производство.

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