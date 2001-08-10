Труп пенсионера нашли в квартире в Курильске

В Курильский межрайонный следственный отдел поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома №27 по ул. Ленинского Комсомола в Курильске нашли тело 79-летнего хозяина квартиры. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было, однако на трупе были замечены гнилостные изменения, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу

В ходе осмотра места происшествия причину смерти мужчины установить не представилось возможным. В связи с чем, для её установления, труп направлен в морг.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.