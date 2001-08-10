Девочка-подросток обокрала пенсионерку в Корсакове

Вчера вечером, 23 июля, в полицию Корсакова обратилась 62-летняя местная жительница. Она сообщила, что у нее из квартиры пропали ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила более 75 тысяч рублей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Сотрудники полиции оперативно установили злоумышленницу. Ей оказалась 15-летняя жительница райцентра.

Как удалось выяснить полицейским, подросток пришла в гости к потерпевшей, где обратила внимание на женскую сумочку, оставленную без присмотра. Подозреваемая вытащила из нее ювелирные изделия и под благовидным предлогом покинула квартиру.

Краденным имуществом девушка намеревалась распорядиться по своему усмотрению, но была задержана. Украшения изъяты и будут переданы законной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело.