Воров кабелей с железнодорожных путей задержали на Сахалине

Во время совместных оперативно-профилактических мероприятий сотрудники ведомственной охраны ОАО «РЖД» и транспортной полиции задержали на ветке Сокол – Быков двоих мужчин, пытавшихся совершить кражу кабеля связи. Жители Долинского района на месте сознались еще в двух преступлениях – несколькими днями ранее они украли на этом перегоне 40 и 80 метров аналогичного кабеля. По данным фактам проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «кража». Предотвращен значительный ущерб, отмечают в пресс-службе организации.

В разных районах Сахалина за последние недели произошло еще несколько краж имущества, принадлежащего ОАО «РЖД». В Тымовском и Поронайском районах с железнодорожного пути неизвестные украли крепления рельс к шпалам, подготовленные для производства работ, ведущихся в рамках перешивки островной магистрали.

По всем фактам краж направлены заявления в правоохранительные органы. Дальневосточная железная дорога напоминает: хищение имущества, относящегося к железнодорожной инфраструктуре, может повлечь ответственность в виде реальных сроков заключения по статьям УК РФ, карающим за «кражу», «хулиганство», «вандализм» или «приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения». Мало того, подобные действия в отношении объектов, отвечающих за безопасность движения поездов, таких как материалы и детали верхнего строения пути, устройства систем сигнализации, централизации и блокировки или кабельные коммуникации, могут повлечь задержки в движении поездов, а также более тяжкие последствия в виде аварий, сходов подвижного состава и прочего.