Тихоокеанское
информационное агентство
25 Июля 2019
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17:00, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Больше 7 тысяч бутылок контрафактной водки изъяли в Южно-Сахалинске

Больше 7 тысяч бутылок контрафактной водки изъяли в Южно-Сахалинске

Сахалинские правоохранители пресекли факт незаконной продажи алкогольной продукции. Ранее оперативникам поступила информация, что в районе проспекта Мира в Южно-Сахалинске коммерческая компания хранит на складе спиртное, не имея на это помещение соответствующего разрешения.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном УМВД, в ходе осмотра склада было обнаружено более 350 ящиков алкоголя, в которой хранились 7 040 бутылок водки. Согласно представленным документам, спиртное должно было храниться в другом месте, чем нарушало законодательство.

Алкогольная продукция изъята и передана на ответственное хранение. По данному факту в отношении юридического лица возбуждено административное производство.

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