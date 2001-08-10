Больше 7 тысяч бутылок контрафактной водки изъяли в Южно-Сахалинске

Сахалинские правоохранители пресекли факт незаконной продажи алкогольной продукции. Ранее оперативникам поступила информация, что в районе проспекта Мира в Южно-Сахалинске коммерческая компания хранит на складе спиртное, не имея на это помещение соответствующего разрешения.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном УМВД, в ходе осмотра склада было обнаружено более 350 ящиков алкоголя, в которой хранились 7 040 бутылок водки. Согласно представленным документам, спиртное должно было храниться в другом месте, чем нарушало законодательство.

Алкогольная продукция изъята и передана на ответственное хранение. По данному факту в отношении юридического лица возбуждено административное производство.