Тихоокеанское
информационное агентство
27 Июля 2019
Сегодня 04:03
63,13|70,31|63,67
Южносахалинцам расскажут о преимуществах электронных услуг
13:00, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Автомобилист сбил пешехода и уехал с места ДТП на Сахалине

В ночь на 26 июля, около 01:30 на трассе в Долинском районе неизвестный водитель совершил наезд на пешехода. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, 53-летний пешеход находился на краю проезжей части без цели её перехода.

В результате ДТП он получил телесные повреждения. Неустановленный водитель с места происшествия скрылся.

По данному факту проводится проверка, отмечают в ведомстве.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?