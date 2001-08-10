Автомобилист сбил пешехода и уехал с места ДТП на Сахалине

В ночь на 26 июля, около 01:30 на трассе в Долинском районе неизвестный водитель совершил наезд на пешехода. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, 53-летний пешеход находился на краю проезжей части без цели её перехода.

В результате ДТП он получил телесные повреждения. Неустановленный водитель с места происшествия скрылся.

По данному факту проводится проверка, отмечают в ведомстве.