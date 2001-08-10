За сутки двое жителей Холмска лишились своих денег
За прошедшие сутки двое жителей Холмска попались на одну и ту же уловку мошенников, в результате чего лишились своих сбережений. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного УГИБДД.
Предварительно установлено, что злоумышленники действовали по одной и той же схеме. Аферисты звонили потерпевшим и представлялись родственниками. По телефону они говорили, что их остановили сотрудники ДПС за нарушение правил дорожного движения и им надо выплатить штраф. Оба холмчанина поверили преступникам. Один перевел злоумышленникам 9 тысяч рублей, а второй - 30.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Устанавливаются лица, причастные к данным деяниям.
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