Тихоокеанское
информационное агентство
27 Июля 2019
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15:30, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

За сутки двое жителей Холмска лишились своих денег

За прошедшие сутки двое жителей Холмска попались на одну и ту же уловку мошенников, в результате чего лишились своих сбережений. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного УГИБДД.

Предварительно установлено, что злоумышленники действовали по одной и той же схеме. Аферисты звонили потерпевшим и представлялись родственниками. По телефону они говорили, что их остановили сотрудники ДПС за нарушение правил дорожного движения и им надо выплатить штраф. Оба холмчанина поверили преступникам. Один перевел злоумышленникам 9 тысяч рублей, а второй - 30.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Устанавливаются лица, причастные к данным деяниям.

 

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