Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июля 2019
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11:47, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Водитель без прав на "Тойоте" улетел в кювет в Тымовском районе

Вчера вечером, 28 июля, водитель автомобиля «Тойота Кроун Маджеста», будучи без прав, двигался в северном направлении по трассе "Южно-Сахалинск - Оха". На 500-м километре мужчина не справился с управлением, вследствие чего машина без госномеров съехала с проезжей части в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП автомобилист получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка, отмечают в региональном управлении ГИБДД.

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