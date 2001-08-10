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21:19, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Грузии арестовали и выпустили под залог бывшего владельца Набильской лесопромышленной компании
В Грузии арестовали экс-владельца Набильской лесопромышленной компании (НЛК) Георгия Горячкина. Это произошло в ночь с пятницы, 26 июля, на субботу, 27 июля. Как стало известно ТИА «Острова», он пробыл под стражей чуть больше двух суток: сегодня, 29 июля, его отпустил суд под залог.
Компания НЛК становилась фигурантом хроник происшествий несколько лет назад. Например, выяснилось, что на нее оформлены права на лесовозную дорогу в Ногликском районе, строительство которой осуществляла другая компания. В 2015 году было возбуждено уголовное дело, а Горячкина объявили в розыск.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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