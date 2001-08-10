Группу наркоторговцев задержали на Сахалине

Островные полицейские задержали группу лиц, распространявшую "синтетику". Ранее оперативникам поступила информация, что двое мужчин 1985 и 1994 годов рождения, а также 30-летняя женщина прибыли в Южно-Сахалинск из стран ближнего зарубежья для продажи запрещенных веществ. Связь с кураторами злоумышленники держали через мессенджеры.

Задача подозреваемых состояла в том, чтобы извлечь тайники-закладки с наркотическими средствами и расфасовать их на более мелкие для дальнейшей перезакладки и сбыта.

В ходе досмотра вышеуказанных граждан сотрудники УКОН обнаружили у каждого задержанного по несколько десятков свертков с белым порошком, обмотанных изолентой. Экспертиза установила, что это синтетический наркотик. Также у задержанных были изъяты мобильные телефоны и банковские карты, с помощью которых они получали деньги от продажи запрещенного вещества.

Всего в рамках проведенной операции сотрудниками УКОН было изъято более 100 грамм наркотических средств синтетического происхождения.

По данному факту в отношении троих граждан возбуждено уголовное дело. В настоящее они находятся под стражей.