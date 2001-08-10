Работница отделения "Почты России" в Макарове присвоила себе чужие деньги
Островные правоохранители установили мошенницу, которая присвоила чужие деньги. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Установлено, что августе 2017 года, 34-летняя жительница Макаровского района, являясь руководителем одного из районных почтовых отделений связи, присвоила предназначенные местным жителям социальные выплаты в размере пяти тысяч рублей каждому. Она подделала подписи получателей в отчетном документе.
Таким образом она совершила хищение бюджетных средств на общую сумму 15 тысяч рублей, которыми впоследствии распорядилась по своему усмотрению.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до пяти лет тюрьмы.
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