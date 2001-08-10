Тихоокеанское
информационное агентство
31 Июля 2019
Сегодня 21:22
63,38|70,60|64,34
Предпринимателей проконсультируют в областной прокуратуре
17:18, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Работница отделения "Почты России" в Макарове присвоила себе чужие деньги

Работница отделения

 

Островные правоохранители установили мошенницу, которая присвоила чужие деньги. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Установлено, что августе 2017 года, 34-летняя жительница Макаровского района, являясь руководителем одного из районных почтовых отделений связи, присвоила предназначенные местным жителям социальные выплаты в размере пяти тысяч рублей каждому. Она подделала подписи получателей в отчетном документе.

Таким образом она совершила хищение бюджетных средств на общую сумму 15 тысяч рублей, которыми впоследствии распорядилась по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до пяти лет тюрьмы.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?