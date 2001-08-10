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15:30, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Молодой водитель погиб в ДТП на Курилах
Ночью 31 июля на Курилах произошла авария с летальным исходом. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном ГИБДД, 24-летний-водитель, не имея водительских прав, двигался на автомобиле «Тойота Тойоайс» без госномеров по дороге «Курильск - аэропорт Буревестник». В районе 18-го километра он не справился с управлением, вследствие чего грузовик съехал в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП, водитель скончался на месте происшествия до приезда медиков.
По данному факту проводится проверка.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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